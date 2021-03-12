Нельзя танцевать, иметь друзей и носить платья: девушка рассказала о запретах родителей
Девушка Ясмина в социальной сети Тикток опубликовала видео, в котором рассказала, сколько всего ей запрещали родители. Не выдержав такого давления, девушка сбежала из дома.
Источник:Тикток
Ясмина сообщила в видео, что родители запрещали девушке краситься, слушать музыку, общаться с ровесниками.
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Впервые она услышала песни в 17 лет, и это были треки Дрейка. В доме запрещено было пользоваться телефоном, компьютером и телевизором.
У девушки был длинный список, который она сразу предупредила, что составила, чтобы ничего не забыть. Ясмина, рассказала, что еще нельзя было работать, выходить из дома одной без присмотра, замыкаться в своей комнате, купаться в общественных местах, красить ногти, носить яркую одежду и платья.
Кроме того, родители запрещали выбирать работу, которая могла бы быть связанной с музыкой и смотреть на противоположный пол. Девушка призналась, что раньше она постоянно ходила с опущенной головой.
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Однако на этом список не закончился, ведь Ясмина продолжила, что ей запрещали петь, танцевать, ходить на школьные танцы, заводить друзей и подруг, получать права. Всех правил девушка придерживалась с 11 до 19 лет, а потом сбежала от родителей.
Смотрите видео: что рассказала Ясмина о запретах
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