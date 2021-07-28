Как не доводить ссоры до крупных скандалов: 3 совета для влюбленных от психолога

Психолог и коуч Елена Адамова рассказала, как решать вопрос в паре, чтобы не доводить ссоры до крупных скандалов. Что посоветовала експертка – читайте в материале.

Согласно словам психолога, нужно научиться делать акцент на удовлетворении отношениями, на радости и коммуникации. А не на том, чтобы доказать партнеру, что он не прав.

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"Я противник мысли, что в ссоре рождается истина, ведь в большинстве случаев в ссоре рождается скандал. Нужно смотреть на несколько шагов назад, чтобы понять, для чего вы ссоритесь. Если пытаетесь что-то доказать своей второй половинке, это означает, что вам не хватает признания, уважения и восхищения", — сообщила Елена Адамова.

Перенесите акценты из ссоры на любовь

Спросите себя и партнера: "Что сделать, чтобы ты был счастлив?". Попробуйте почувствовать интерес партнера в конфликте вместо того, чтобы доказывать свою правоту.



Решение конфликтов / Фото JDate​

Психологическое поглаживание

Это значит – хвалить вторую половинку за то, что он делает правильно.

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Сделать свой выбор

Следует понять, кем хотите быть: правым или счастливым? Узнайте, какая причина такого поведения у партнера, а потом решите эту проблему.