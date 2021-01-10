Когда дети начинают развивать новые навыки, они могут расстраиваться, если делают что-то "неправильно". Даже когда родители пытаются успокоить и убедить малыша, что в ошибках нет ничего плохого, потому что со временем он научится делать лучше.

Родителям нужно позволять детям делать ошибки, исследуя окружающий мир, поскольку это укрепляет их нейронные связи, необходимые для обучения, а работа в условиях неопределенности помогает формировать мозг. Об этом рассказали в издании Child develop.

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Когда ребенок не будет бояться ошибок, он научится мыслить нестандартно, формировать широкий взгляд на мир. Взрослым следует помочь ребенку осознать, что ошибки могут быть стимулом для его развития, он становиться увереннее, настойчивее и более творческой при решении тех или иных задач, проблем.

Как избавить ребенка от страха ошибок

► Признайте свои ошибки. Когда вы допускаете ошибки, признайте это перед своим ребенком. Расскажите ему о случаях из своего детства, когда вы чувствовали смущение или злость за собственные ошибки. Расскажите, что вам также бывает трудно признавать свои ошибки или вы нуждаетесь в большем времени, чтобы понять что-то сложное.



Признавайте свои ошибки / Фото Water Gap Wellness

► Мотивируйте ребенка с помощью воспоминаний. Напоминайте ребенку о том, сколько усилий он приложил, чтобы исправить допущенные ошибки, особенно когда он пытался развить новый навык.

Например, скажите: "Помнишь, как ты учился играть в футбол? У тебя иногда не получалось, но ты не сдался" или "Помнишь, как ты учился играть на гитаре? Сначала тебе было трудно изучить даже несколько аккордов, а теперь ты легко играешь сложные мелодии". Помогите ребенку вспомнить, что приложенные усилия всегда вели к тому, что он развивал новые навыки и делал меньше ошибок.

► Приводите примеры того, как успешные люди ошибались. Расскажите ребенку о том, что даже великие люди допускали ошибки, прежде чем преуспели. История знает множество таких случаев. Найдите такие и обсуждайте их с ребенком.

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Шаг за шагом учась принимать свои ошибки и прилагать усилия, чтобы их исправить, ребенок постепенно сможет видеть в погрешностях возможность усовершенствовать свои навыки.