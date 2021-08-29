Настоящие игрушки на основе рисунков: как сестра вдохновила брата оживлять детские фантазии

Американец Алекс Фурманский долго наблюдал, как играла со своими игрушками его сестра Мишель. Девочка, которая на 16 лет моложе, обожала рисовать и активно создавала новые детские шедевры.

Весной 2013 года Алекс попросил у сестры один из ее любимых рисунков. На нем был изображен воображаемый персонаж, которого Мишель называла Донглером.

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Старший брат создал соответствующую форму, приобрел необходимые материалы и вскоре Мишель смогла обнять Донглера.



Алекс Фурманский с сестрой и ее персонаж – Донглер / Фото Budsies

Так создалась компания – "Budsies". За 5 лет существования фирма выросла и теперь принимает заказы со всего мира, а также сотрудничает с детскими больницами.

Теперь мы делаем все, начиная с простого детского рисунка и заканчивая детализированными оригинальными персонажами, героями авторских книг или талисманами спортивных команд. Идеи действительно безграничны, что и делает "Budsies" такими особенными,

– прокомментировал Алекс Фурманский.

Поскольку Алекс основал "Budsies" в честь своей младшей сестры, это служит постоянным напоминанием ему и его команде о важности качества и безопасности продукции.

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"Я забочусь об игрушках так, будто должен дать их моей младшей сестре. Это касается каждой куклы "Budsie", которую мы производим", — добавил Фурманский.

Смотрите фото: игрушки делают в Budsies