Справжні іграшки на основі малюнків: як сестра надихнула брата оживляти дитячі фантазії

Американець Алекс Фурманський довго спостерігав, як грала зі своїми іграшками його сестра Мішель. Дівчинка, яка на 16 років молодша, обожнювала малювати й активно створювала нові дитячі шедеври.

Навесні 2013 року Алекс попросив у сестри один з її улюблених малюнків. На ньому був зображений уявний персонаж, якого Мішель називала Донглером.

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Старший брат створив відповідну форму, придбав необхідні матеріали й незабаром Мішель змогла обійняти Донглера.



Алекс Фурманський з сестрою та її персонаж – Донглер / Фото Budsies​

Так створилася компанія – "Budsies". За 5 років існування фірма виросла й тепер приймає замовлення з усього світу, а також співпрацює з дитячими лікарнями.

Тепер ми робимо все, починаючи з примітивного дитячого малюнка і закінчуючи деталізованими оригінальними персонажами, героями авторських книг чи талісманами спортивних команд. Ідеї дійсно безмежні, що й робить "Budsies" такими особливими,

– прокоментував Алекс Фурманський.

Оскільки Алекс заснував "Budsies" в честь своєї молодшої сестри, це служить постійним нагадуванням йому і його команді про важливість якості та безпеки продукції.

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"Я дбаю про іграшки так, ніби маю дати їх моїй молодшій сестрі. Це стосується кожної ляльки "Budsie", яку ми виробляємо", – додав Фурманський.

Дивіться фото: які іграшки роблять у Budsies