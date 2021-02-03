Мужчина трансформирует детские рисунки в причудливых существ: веселые фото
Мужчина по имени Том создает из детских рисунков непривычных существ, машины и даже людей. Таким образом он показывает, каким мир видят дети.
Источник: Thingsihavedrawn
Том получает сотни рисунков от юных художников мира. Все рисунки преимущественно неуклюже нарисованы, но именно это вдохновляет мужчину создавать веселые фотографии.
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Как все началось
Все началось, как бессмысленный семейный проект. 6-летний сын Тома рисовал странных существ, а мужчина делал их реальными. Впоследствии к этому присоединился и младший сын мужчины.
Когда рисунки попали в соцсети, родители со всех уголков мира начали присылать рисунки своих детей. Сейчас коллекция Тома насчитывает сотни существ, транспортных средств и людей.
Проект стал успешным
Проект стал настолько успешным, что теперь у Тома есть собственные агенты и даже партнеры. Среди них – модный производитель одежды Gucci и журнал Vogue. Интересно, что маленькие художники разработали 8 обложек для этого издания.
Смешные животные
Сказочный персонаж Груффало / Фото thingsihavedrawn
Веселый кролик
Веселый кролик / Фото thingsihavedrawn
Странная птичка / Фото thingsihavedrawn
Необычная лошадка / Фото thingsihavedrawn
Веселый котенок / Фото thingsihavedrawn
Машины и другой транспорт
Легковой автомобиль / Фото thingsihavedrawn
Самолет / Фото thingsihavedrawn
Странный автомобиль / Фото thingsihavedrawn
Люди глазами детей
Мужчина со смешными зубами / Фото thingsihavedrawn
Мужчина с глазами и носом сбоку / Фото thingsihavedrawn
Почти реальное изображение человека / Фото thingsihavedrawn
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