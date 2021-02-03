Мужчина по имени Том создает из детских рисунков непривычных существ, машины и даже людей. Таким образом он показывает, каким мир видят дети.

Источник: Thingsihavedrawn

Том получает сотни рисунков от юных художников мира. Все рисунки преимущественно неуклюже нарисованы, но именно это вдохновляет мужчину создавать веселые фотографии.

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Как все началось

Все началось, как бессмысленный семейный проект. 6-летний сын Тома рисовал странных существ, а мужчина делал их реальными. Впоследствии к этому присоединился и младший сын мужчины.

Когда рисунки попали в соцсети, родители со всех уголков мира начали присылать рисунки своих детей. Сейчас коллекция Тома насчитывает сотни существ, транспортных средств и людей.

Проект стал успешным

Проект стал настолько успешным, что теперь у Тома есть собственные агенты и даже партнеры. Среди них – модный производитель одежды Gucci и журнал Vogue. Интересно, что маленькие художники разработали 8 обложек для этого издания.

Смешные животные



Сказочный персонаж Груффало / Фото thingsihavedrawn

Веселый кролик



Веселый кролик / Фото thingsihavedrawn



Странная птичка / Фото thingsihavedrawn



Необычная лошадка / Фото thingsihavedrawn



Веселый котенок / Фото thingsihavedrawn

Машины и другой транспорт



Легковой автомобиль / Фото thingsihavedrawn



Самолет / Фото thingsihavedrawn



Странный автомобиль / Фото thingsihavedrawn

Люди глазами детей



Мужчина со смешными зубами / Фото thingsihavedrawn



Мужчина с глазами и носом сбоку / Фото thingsihavedrawn



Почти реальное изображение человека / Фото thingsihavedrawn



Мужчина с тремя глазами / Фото thingsihavedrawn