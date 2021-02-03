Чоловік на ім'я Том створює з дитячих малюнків незвичні істоти, машини і навіть людей. В такий спосіб він показує, яким світ бачать діти.

Джерело: Thingsihavedrawn

Том отримує сотні малюнків від юних художників світу. Усі малюнки переважно незграбно намальовані, але саме це надихає чоловіка створювати веселі фотографії.

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Як усе почалося

Усе почалося як безглуздий сімейний проєкт. 6-річний син Тома малював дивних істот, а чоловік робив їх реальними. Згодом до цього долучився і молодший син чоловіка.

Коли малюнки потрапили у соцмережі, батьки з усіх куточків світу почали надсилати малюнки свої дітей. Зараз колекція Тома налічує сотні істот, транспортних засобів та людей.

Проєкт став успішним

Проєкт став настільки успішним, що тепер у Тома є власні агенти та навіть партнери. Серед них модний виробник одягу Gucci та журнал Vogue. Цікаво, що маленькі художники розробили 8 обкладинок для цього видання.

Смішні тварини



Казковий персонаж Груффало / Фото thingsihavedrawn

Веселий кролик



Веселий кролик / Фото thingsihavedrawn

Дивна пташка / Фото thingsihavedrawn



Незвичний коник / Фото thingsihavedrawn



Веселе кошеня / Фото thingsihavedrawn

Машини та інший транспорт



Легковий автомобіль / Фото thingsihavedrawn



Літак / Фото thingsihavedrawn



Дивний автомобіль / Фото thingsihavedrawn

Люди очима дітей



Чоловік зі смішними зубами / Фото thingsihavedrawn



Чоловік з очима та носом збоку / Фото thingsihavedrawn



Майже реальне зображення людини / Фото thingsihavedrawn



Чоловік з трьома очима / Фото thingsihavedrawn