Чоловік трансформує дитячі малюнки у чудернацькі істоти: веселі фото
Чоловік на ім'я Том створює з дитячих малюнків незвичні істоти, машини і навіть людей. В такий спосіб він показує, яким світ бачать діти.
Джерело: Thingsihavedrawn
Том отримує сотні малюнків від юних художників світу. Усі малюнки переважно незграбно намальовані, але саме це надихає чоловіка створювати веселі фотографії.
Читайте також Чому діти мають міцні стосунки з домашніми улюбленцями: зворушливі фото
Як усе почалося
Усе почалося як безглуздий сімейний проєкт. 6-річний син Тома малював дивних істот, а чоловік робив їх реальними. Згодом до цього долучився і молодший син чоловіка.
Коли малюнки потрапили у соцмережі, батьки з усіх куточків світу почали надсилати малюнки свої дітей. Зараз колекція Тома налічує сотні істот, транспортних засобів та людей.
Проєкт став успішним
Проєкт став настільки успішним, що тепер у Тома є власні агенти та навіть партнери. Серед них модний виробник одягу Gucci та журнал Vogue. Цікаво, що маленькі художники розробили 8 обкладинок для цього видання.
Смішні тварини
Казковий персонаж Груффало / Фото thingsihavedrawn
Веселий кролик
Веселий кролик / Фото thingsihavedrawn
Дивна пташка / Фото thingsihavedrawn
Незвичний коник / Фото thingsihavedrawn
Веселе кошеня / Фото thingsihavedrawn
Машини та інший транспорт
Легковий автомобіль / Фото thingsihavedrawn
Дивний автомобіль / Фото thingsihavedrawn
Люди очима дітей
Чоловік зі смішними зубами / Фото thingsihavedrawn
Чоловік з очима та носом збоку / Фото thingsihavedrawn
Майже реальне зображення людини / Фото thingsihavedrawn
Поділитися новиною