Женатый строитель Альберто, чтобы тайно встречаться с любовницей, проложил туннель в Мексике. Начинался он с дома мужчины и до дома любимой Памелы.

Мексиканец шел к любовнице секретным туннелем, пока спала его жена, а муж Памелы – Джордж шел работать на ночные смены. Об этом сообщили в издании Daily Mail.

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Когда Джордж вернулся с работы раньше обычного, узнал об измене жены. Он сразу начал искать любовника и нашел его под диваном, где находился проход в тоннель. Мужчина спустился в подземный коридор, прошел до самого конца и оказался в доме Альберто.



Где был тоннель / Фото Daily Mail

Любовник просил Джорджа не рассказывать жене об изменах, однако тот не стал держать эту информацию в секрете. Между мужчинами началась драка, которую смогли остановить только патрульные.