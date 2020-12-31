Одружений будівельник Альберто, щоб таємно зустрічатися з коханкою, проклав тунель у Мексиці. Розпочинався вінз будинку чоловіка й аж до оселі коханої Памели.

Мексиканець йшов до коханки секретним тунелем, поки спала його дружина, а чоловік Памели – Джордж йшов працювати на нічні зміни. Про це повідомили у виданні Daily Mail.

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Коли Джордж повернувся з роботи раніше, ніж зазвичай, дізнався про зраду дружини. Він одразу почав шукати коханця і знайшов його під диваном, де знаходився прохід в тунель. Чоловік спустився в підземний коридор, пройшов до самого кінця і виявився в будинку Альберто.



Де був тунель / Фото Daily Mail

Коханець просив Джорджа не розповідати дружині про зради, проте той не став тримати цю інформацію в секреті. Між чоловіками почалася бійка, яку змогли зупинити тільки патрульні.