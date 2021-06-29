В феврале 2019 года Нупур Гупта плавала в океане, однако не смогла справиться с сильными волнами и начала тонуть. Это заметил Аттила Босняк, который двинулся к девушке на помощь.

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Несмотря на то, что мужчина был хорошим пловцом, когда он добрался до Нупур, понял, что сам не сможет ей помочь. Они доплыли до ближайшей скалы, чтобы девушка могла за что-то держаться. Аттила в это время поднялся по скале, чтобы найти спасателей.

После того как девушка выбралась на берег, Аттила с облегчением упал на пляжное кресло. Он не только устал после тяжелого заплыва, но и получил множество синяков и ссадин, когда поднимался по скале.

Тогда Нупур решила помочь мужчине, который спас ей жизнь. Она купила средства первой медицинской помощи, чтобы обработать его раны, кроме этого, еще взяла для него мороженое. Следующие несколько дней они виделись постоянно.



Нупур и Аттила / Фото Фейсбук​

Однако отдых завершался и Аттила должен был возвращаться в Нидерланды, где жил через работу, а Нупур в Индию. Пара решила рискнуть и стала поддерживать отношения на расстоянии.

Через несколько месяцев они запланировали общий отпуск, но планы пришлось отложить из-за болезни матери Нупур. Тогда Аттила решил прилететь в Индию, чтобы поддержать любимую. Как только мать девушки выздоровела, пара отправилась путешествовать. Вместе они побывали в Дубае, Сербии и Таиланде.

В сентябре 2019 Нупур получила визу и смогла прилететь в Нидерланды. Позже пара отправилась на родину Аттилы – в Венгрию, чтобы познакомиться с его семьей.

В 2020 году они поженились в Trouwlocatie Groenmarkt – бывшей мэрии Гааги. Фактически, влюбленные были последней парой, что поженилась в этом месте до пандемии.

Церемония бракосочетания / Фото Фейсбук

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Сейчас Нупур и Аттила всеми силами пытаются помочь семье девушке в Индии. А также планируют переезд в Афины.