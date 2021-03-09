У Мумбаї донька прийшла на матч підтримати батька зворушливим плакатом. Відео стало вірусним у соціальних мережах.

Цікаво, що батько дівчинки не гравець, а оператор, який в прямому ефірі записував матч для офіційного каналу.

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Дівчинка стала знаменитою через свою милу підтримку батька, який працював під час матча. Дитина сиділа на трибуні поряд з мамою і тримала в руках плакат, який зробила сама. На ньому був напис: "Мій тато за камерою".

Після того, як дівчинка привернула увагу, камера показала ще й реакцію її батька. Чоловік з посмішкою помахав рукою своєї доньці на трибуні.

Дивіться відео: як дівчинка прийшла підтримати батька