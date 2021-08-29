Для того чтобы выбрать учебное приложение для ребенка, следует помнить о 4 основных критериях.

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• Цель обучения. Приложения для дошкольников должны развивать ранние навыки, например, учить звуков, букв, цифр, эмоций.

• Решение проблем. Приложение должно предлагать детям задания, побуждающие их к размышлениям и творчества. Например, задача может заключаться в том, чтобы найти недостающий элемент в шаблоне, или поменять местами буквы, чтобы составить слово.



Приложения для детей / Фото Getty Images

• Обратная связь. Дети достигают значительных успехов, когда получают содержательную, конкретную и конструктивную обратную связь. Она может быть представлена в форме звуковых сообщений или анимации.

• Сюжетная линия. В обучении дошкольников полезным является контент, который представлен в форме повествования. Например, в приложении персонажи могут отправиться на поиски сокровищ, и во время этого происшествия ребенок должен выполнить ряд задач.

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Приложение подходит для обучения дошкольников, если соответствует всем критериям. Кроме этого, не стоит забывать о роли родителей в обучении ребенка со смартфоном. Важно, чтобы они объясняли малышу, как работает приложение и как выполнять учебные задачи, что будет способствовать обучению.