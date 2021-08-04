В 2007 году, когда Мишель была на 28 неделе беременности, женщина почувствовала схватки, поэтому сразу поехала в больницу. Однако медики заверили, что беспокоиться не о чем и отправили ее домой.

Интересно Профессор поставил детскую кроватку в лабораторию для студентки с ребенком: фото

"Мы пошли домой, я легла спать, чувствуя себя плохо и дергаясь от боли. Я не могла заснуть и чувствовала сильное желание пойти в туалет. Тогда я пошла в ванную комнату, села и почувствовала, что пытается выйти что-то другое. Я почувствовала, как выходит Кристофер. Я позвала Стивена, он забрал меня из туалета на кровать и позвонил в скорую", — вспомнила Мишель.

Женщину отвезли в больницу, где родился ее сын Кристофер. Мальчик был жив и двигался во время родов, однако рождался ножками вперед, а руки были подняты над головой, из-за чего его не смогли вытянуть и спасти не удалось.

Они подняли его мне на грудь. Я помню, как смотрел на этого крошечного малыша. Он не двигался, однако выглядел так, будто только спит,

– вспомнила Мишель.

После этого было еще 8 беременностей и выкидышей. Женщина призналась, что тогда "потеряла надежду стать матерью". Поэтому Мишель начала находила успокоение в еде. Медики убеждали ирландку остановиться и сбросить лишний вес, но иначе справиться с болью у нее не получалось.

Впоследствии пара познакомилась с доктором Мэри Малкуин, которая обнаружила у Мишель расстройство крови. Оно влияло на то, что во время беременности у женщины густела кровь, а тромбы, которые образовывались, травмировали сосуды и приводили к срыву беременности. После обследования Мишель поставили на учет. Она постоянно должна была сдавать анализы и принимала соответствующие препараты, благодаря которым смогла выносить и родить сына Дилана.



Дилан / Фото Michelle Daly

После 8 выкидышей и рождения мертвого ребенка Мишель и Стивен наконец смогли взять своего живого и здорового сына на руки. "Иногда мы смотрим друг на друга и не верим, что у нас есть ребенок. Нам так повезло, что он у нас родился", — рассказала Мишель.

Читайте также С дочерью в пластиковой коробке: как отец работает курьером вместе с ребенком – видео

Другим парам, у которых не получается стать родителями, Мишель советует не отчаиваться. "Не отказывайтесь от своей мечты создать семью, независимо от того, насколько болезненной является дорога. Надежда есть", — добавила женщина.