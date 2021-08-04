У 2007 році, коли Мішель була на 28 тижні вагітності, жінка відчула перейми, тому одразу поїхала в лікарню. Проте медики запевнили, що турбуватися нема про що й відправили її додому.

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"Ми пішли додому, я лягла спати, почуваючись погано та здригуючись від болю. Я не могла заснути та відчувала сильне бажання піти в туалет. Тоді я пішла у ванну кімнату, сіла й відчула, що намагається вийти щось інше. Я відчула, як виходить Крістофер. Я покликала Стівена, він забрав мене з туалету на ліжко і подзвонив у швидку", – пригадала Мішель.

Жінку відвезли до лікарні, де народився її син Крістофер. Хлопчик був живий та рухався під час пологів, проте народжувався ніжками вперед, а руки були підняті над головою, через що його не змогли витягнути й врятувати не вдалося.

Вони підняли його мені на груди. Я пам’ятаю, як дивився на цього крихітного малюка. Він не рухався, проте виглядав так, ніби тільки спить,

– пригадала Мішель.

Після цього було ще 8 вагітностей та викиднів. Жінка зізналася, що тоді "втратила надію стати матір'ю". Через це Мішель почала знаходила заспокоєння в їжі. Медики переконували ірландку зупинитися й скинути зайву вагу, проте інакше впоратися з болем у неї не виходило.

Згодом пара познайомилася із доктором Мері Малкуін, яка виявила у Мішель розлад крові. Він впливав на те, що під час вагітності у жінки густіла кров, а тромби, які утворювалися, травмували судини й приводили до зриву вагітності. Після обстеження Мішель поставили на облік. Вона постійно мусила здавати аналізи й вживала відповідні препарати, завдяки яким змогла виносити й народити сина Ділана.



Ділан / Фото Michelle Daly

Після 8 викиднів і народження мертвої дитини Мішель та Стівен нарешті змогли взяти свого живого і здорового сина на руки. "Іноді ми дивимося одне на одного і не віримо, що у нас є дитина. Нам так пощастило, що він у нас народився", – розповіла Мішель.

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Іншим парам, у яких не виходить стати батьками, Мішель радить не впадати у відчай. "Не відмовляйтеся від своєї мрії створити сім'ю, незалежно від того, наскільки болісною є дорога. Надія є", – додала жінка.