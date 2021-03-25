Миф и правда о кризисе 3 лет у ребенка: в чем ошибаются родители
Часто родители слишком много ожидают от своего малыша. Например, что в возрасте 2 лет способен контролировать собственные эмоции и действия. Какие ожидания родителей ложные – читайте в материале.
Источник:4mamas
В период кризиса 3 лет дети могут выходить из себя. С криками и плачем они могут кататься по полу и непрерывно требовать желаемого.
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Какие представления родителей о возможностях детей:
- 36% считают, что ребенок до 2 лет уже может контролировать себя.
- 56% уверены, что ребенок до 3 лет умеет противостоять своему желанию делать то, что под запретом.
- 43% считают, что ребенок до 2 лет уже умеет делиться и играть по очереди с другими детьми.
- 24% убеждены, что дети еще до года способны контролировать эмоции, а еще 42% считают, что эта способность развивается еще до 2 лет.
Кризис 3 лет / Фото Healthy & Happy
Как все на самом деле:
- Умение контролировать эмоции развивается не ранее, чем в 3,5 – 4 лет.
- Умение владеть собой начинает развиваться примерно в 3,5 – 4 года. Потом еще несколько лет ребенок учится применять это умение.
- Навык делиться развивается у детей до 3 – 4 лет.
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Родители не должны требовать от ребенка больше, чем он может сделать. Истерики малыша могут самих родителей иногда доводить до стресса, однако нужно найти для себя способ успокаиваться. Кризис 3-х лет пройдет и тогда ребенок начнет учиться контролировать свои эмоции.
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