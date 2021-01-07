Куда бы вы ни пошли, вокруг всегда полно серых камней, но вы их никогда не замечаете, ведь ни один из них не привлекает внимания. Как метод "серого камня" поможет избавиться от токсичных отношений – читайте в нашем материале.

В природе есть много хитростей, позволяющих выжить среди хищников. Например, мыши притворяются мертвыми, пока кот не потеряет к ним интерес. Эта тактика полезна и целесообразна в определенных ситуациях, но не всегда можно просчитать каждый шаг психопата, чтобы выбрать лучшую линию поведения. Об этом на своей странице в фейсбуке написала психологическая студия "Сенс".

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Когда нужно применить метод "серого камня"

Если разрыв контакта невозможен

Этот метод следует применить при общении с любыми манипулирующими и токсичными людьми. Отсутствие реакции – это лучшая реакция на нежелательное внимание. Метод "Разрыва всех контактов" необходимо применять, когда это возможно, ведь это наиболее эффективный способ избавиться от ада, в который регулярное общение с эмоциональными вампирами нас погружает.

Но существуют определенные ситуации, когда этот метод невозможен. Среди таких ситуаций:

Если вы с токсическим человеком разделяете опеку над ребенком.

Если бывший партнер вас преследует, а лишение права на встречу может его разозлить.

Если вы работаете в одном коллективе и вам не нужны слухи, которые могут разрушить репутацию.

Психопаты и другие неприятные личности знают все наши эмоциональные слабые места. Для них легко и интересно заманить нас назад нажав на наши эмоции.

Запомните, что бы вам не говорили эти люди, манипуляторы не меняются.

Потеря контроля или власти над человеком, для них не только нарциссическая травма, они могут чувствовать полное опустошение, когда партнер их покидает, даже если они намеревались этого партнера убить. Причина – потеря контроля. Всем манипуляторам нужно постоянно чувствовать контроль. Именно для таких ситуаций необходимо использовать метод "серого камня".



Заботьтесь о своей безопасности / Фото pexels

"Высушить" источник драмы

Метод "серого камня" – это, в первую очередь, способ подтолкнуть психопата к тому, чтобы он потерял к своей жертве интерес. Вы не пытаетесь открыто избежать контакта с эмоциональным вампиром. А наоборот, вы допускаете контакты, при этом выдаете только скучные, однообразные ответы, заставляя паразита идти еще куда-то в поисках источника драмы. Когда психопата не устраивает ваша стабильное и предсказуемое поведение, вы становитесь скучной жертвой. Со временем он найдет кого-то другого, чтобы удовлетворить свою потребность в драме и поймет, что к вам его тянет меньше. И в какой-то момент просто переключиться на другого.

Метод "серого камня" – способ приучить психопата к тому, что вы плохая цель для преследования, ведь вы утомляете его и позволяете скучать, а этого они не терпят. Так вы заставите манипулятора уйти по собственному желанию.

Нечему завидовать

Для того, чтобы избежать попадания на роль жертвы сначала, вам нужно избежать активации зависти со стороны нарциссических личностей.

Если они все же обратили на вас внимание, расскажите им о вашей скучной жизни, о наиболее обычных домашних хлопотах во всех деталях.

"Перебитое крыло"

Любая угроза благополучию ваших детей или близким, чрезвычайно сильно провоцирует страх и волнение. Поэтому в такой ситуации можно выборочно использовать метод "серого камня".

Манипулятор использует различные тактики, чтобы найти ту самую, которая из них даст нужную ему реакцию. Поэтому вам стоит отреагировать на то, что имеет для вас наименьшее значение. Таким образом вы сконцентрируете внимание манипулятора на этом аспекте.



Не показывайте эмоции психопату / Фото pexels

Метод "серого камня" включает оговорку: психопаты – это опасные люди. Если вы находитесь в отношениях с одним из них и он уже решил убить вас, будет очень трудно изменить его решение. Он уже может отравлять вашу пищу, или тайно повреждать вашу машину. Примите все необходимые меры безопасности.

Скучная, бедная и некрасивая

Психопаты любят яркие, красивые вещи, все, что быстро движется. Он завидует всему красивому и сияющему, что есть у вас, но при этом он не забывает о эмоциях.

И причина, по которой он хочет забрать все это у вас – увидеть эмоции на вашем лице в тот момент, когда вы все это потеряете. Манипулятору нужна демонстрация силы, которая выражается в том, что именно он человек, из-за которого вы все потеряли. А если вы не будете показывать эмоции, то вы – самый скучный человек на свете для него.