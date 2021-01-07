Куди б ви не пішли, навколо завжди повно сірих каменів, але ви їх ніколи не помічаєте, адже жоден з них не привертає уваги. Як метод "сірого каменю" допоможе позбутися токсичних стосунків – читайте в нашому матеріалі.

У природі є багато хитрощів, що дозволяють вижити серед хижаків. Наприклад, миші прикидаються мертвими, доки кіт не втратить до них цікавість. Ця тактика корисна та доцільна в певних ситуаціях, але не завжди можна прорахувати кожен крок психопата, аби обрати найкращу лінію поведінки. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала психологічна студія "Сенс".

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Коли потрібно застосувати метод "сірого каменю"

Якщо розрив контакту неможливий

Цей метод варто застосувати при спілкуванні з будь-якими маніпулюючими та токсичними людьми. Відсутність реакції – це найкраща реакція на небажану увагу. Метод "Розриву всіх контактів" необхідно застосовувати, коли це можливо, адже це найбільш ефективний спосіб позбутись від пекла, в яке регулярне спілкування з емоційними вампірами нас занурює.

Але існують певні ситуації, коли цей метод неможливий. Серед таких ситуацій:

Якщо ви з токсичною людиною поділяєте опіку над дитиною.

Якщо колишній партнер вас переслідує, а позбавлення права на зустріч може його розлютити.

Якщо ви працюєте в одному колективі та вам не потрібні чутки, що можуть зруйнувати репутацію.

Психопати й інші неприємні особистості знають всі наші емоційні слабкі місця. Для них легко і цікаво заманити нас назад натиснувши на наші емоції.

Запам'ятайте, що б вам не говорили ці люди, маніпулятори не змінюються.

Втрата контролю чи влади над людиною, для них не тільки нарцисична травма, вони можуть відчувати повне спустошення, коли партнер їх покидає, навіть, якщо вони мали намір цього партнера вбити. Причина – втрата контролю. Всім маніпуляторам потрібно постійно відчувати контроль. Саме для таких ситуацій необхідно використовувати метод "сірого каменю".



Піклуйтесь про свою безпеку / Фото pexels

"Висушити" джерело драми

Метод "сірого каменю" – це, у першу чергу, спосіб підштовхнути психопата до того, аби він втратив до своєї жертви цікавість. Ви не намагаєтесь відкрито уникнути контакту з емоційним вампіром. А навпаки, ви допускаєте контакти, при цьому видаєте тільки нудні, одноманітні відповіді, змушуючи паразита йти ще кудись в пошуках джерела драми. Коли психопата не задовільняє ваша стабільна та передбачувана поведінка, ви стаєте нудною жертвою. З часом він знайде когось іншого, щоб задовольнити свою потребу в драмі і зрозуміє, що до вас його тягне менше. І в якийсь момент просто перемикнутися на когось іншого.

Метод "сірого каменю" – спосіб привчити психопата до того, що ви погана ціль для переслідування, адже ви втомлюєте його і дозволяєте нудьгувати, а цього вони не терплять. Так, ви змусите маніпулятора піти за власним бажанням.

Немає чому заздрити

Для того, щоб уникнути попадання на роль жертви спочатку, вам потрібно уникнути активації заздрості зі сторони нарцисичних особистостей.

Якщо вони все ж таки звернули на вас уваги, розкажіть їм про ваше нудне життя, про найбільш буденні домашні клопоти у всіх деталях.

"Перебите крило"

Будь-яка загроза благополуччю ваших дітей чи близьким, надзвичайно сильно провокує страх і хвилювання. Тому в такій ситуації можна вибірково використовувати метод "сірого каменю".

Маніпулятор використовує різні тактики, щоб знайти ту саму, яка з них дасть потрібну йому реакцію. Тому вам варто відреагувати на те, що має для вас найменше значення. Таким чином ви сконцентруєте увагу маніпулятора на цьому аспекті.



Не показуйте емоції психопату / Фото pexels

Метод "сірого каменю" включає застереження: психопати – це небезпечні люди. Якщо ви перебуваєте в стосунках з одним з них і він вже вирішив вбити вас, буде дуже важко змінити його рішення. Він вже може отруювати вашу їжу, або таємно пошкоджувати вашу машину. Прийміть всі необхідні заходи безпеки.

Нудна, бідна і некрасива

Психопати люблять яскраві, красиві речі, все, що швидко рухається. Він заздрить всьому красивому та сяючому, що маєте ви, але при цьому він не забуває про ваші емоції.

І причина через яку він хоче забрати все це у вас – побачити емоції на вашому обличчі в той момент, коли ви все це втратите. Маніпулятору потрібна демонстрація сили, що виражається в тому, що саме він людина, через яку ви все втратили. А якщо ви не будете показувати емоції, то ви – найбільш нудна людина на світі для нього.