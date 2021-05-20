Прообразами ее кукол становятся реальные дети, которые имеют определенные физические различия. И каждая из этих потрясающих игрушек чрезвычайно похожа на своих хозяев.

Интересно Прививка без стресса для ребенка: папа придумал хитрый способ, чтобы помочь дочке – видео

Плюшевые копии себя уже получили более 3 сотен малышей. Среди них были дети с ампутированными конечностями, те, которые имеют различные заболевания, и даже те, которые пострадали в войнах.

Каждого ребенка мы должны рассматривать как произведение искусства – шедевр. Хотя изготовление кукол является видом искусства, настоящим полотном является сам ребенок. Если мы хотим стать обществом, которое ценит различия и инклюзивность, нам нужно начинать с чего-то такого простого, как кукла человеческого облика,

– говорит кукольница.

Кукла, как я

Четыре года назад Эми сообразила, что на игрушечных полках магазинов не хватает инклюзивности. Тогда она и решила начать свой проект "Кукла как я".



Эми Джандерисевитс со своей игрушечной копией / Фото A doll like me

Прежде чем взяться за изготовление игрушки, женщина пристально изучает все особенности ребенка, который ее впоследствии получит. Разглядывая фотографию, она обращает внимание на этническую принадлежность и внешний вид малыша, особенно на его наиболее характерные черты.

Как только все эти важные детали собраны, Эми направляется к своему деревянному столу и начинает творить магию. Проходит каких-то 7 часов, и ее плюшевое творение оживает.

Каждая кукла рассказывает историю, некоторые из которых – очень щемящие и чрезвычайно эмоциональные. Я имею честь заглянуть в их мир и быть частью их историй. Не воспринимаю это легкомысленно,

– говорит мастерица кукол.

Игрушечные копии себя

Наибольшее наслаждение кукольнице приносит то, как дети радуются, когда получают игрушечную копию себя. Они прижимают их к себе, не расстаются с ними ни на минуту, беря их с собой везде, даже, когда идут в больницу.

Эми верит, что ее творения способны унять детскую боль и стать источником силы и уюта.