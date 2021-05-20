Прообразами її ляльок стають реальні діти, які мають певні фізичні відмінності. І кожна з цих приголомшливих іграшок надзвичайно схожа на своїх господарів.

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Плюшеві копії себе вже отримали понад 3 сотні малюків. Серед них були діти з ампутованими кінцівками, ті, які мають різні захворювання, і навіть такі, що постраждали у війнах.

Кожну дитину ми повинні розглядати як витвір мистецтва – шедевр. Хоча виготовлення ляльок є видом мистецтва, справжнім полотном є сама дитина. Якщо ми хочемо стати суспільством, яке цінує відмінності та інклюзивність, нам потрібно починати з чогось такого простого, як лялька людської подоби,

– каже лялькарка.

Лялька, як я

Чотири роки тому, Емі збагнула, що на іграшкових полицях магазинів бракує інклюзивності. Тоді й вона вирішила започаткувати свій проєкт "Лялька, як я".



Емі Джандерісевітс зі своєю іграшковою копією / Фото A doll like me

Перш ніж взятися за виготовлення іграшки, жінка пильно вивчає усі особливості дитини, яка її згодом отримає. Роздивляючись фотографію, вона звертає увагу на етнічну приналежність та зовнішній вигляд малюка, особливо на його найбільш характерні риси.

Як тільки всі ці важливі деталі зібрані, Емі направляється до свого дерев'яного столу та починає творити магію. Минає якихось 7 годин і її плюшеве творіння оживає.

Кожна лялька розповідає історію, деякі з яких – дуже щемливі та надзвичайно емоційні. Я маю честь зазирнути у їхній світ і бути частиною їхніх історій. Не сприймаю це легковажно,

– каже майстриня ляльок.

Іграшкові копії себе

Найбільшої насолоди лялькарці приносить те, як діти радіють, коли отримують іграшкову копію себе. Вони пригортають їх до себе, не розлучаються з ними ні на хвилину, беручи їх з собою скрізь, навіть, коли йдуть до лікарні.

Емі вірить, що її творіння здатні вгамувати дитячий біль і стати джерелом сили та затишку.