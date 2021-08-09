Женщина взяла 3-этажный розовый домик для Барби и решила его переделать для мальчика.

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Мама пошла в строительный магазин и купила там образцы обоев и напольного покрытия. Кроме того, заказала в интернете супергеройские наклейки.

Когда две дочери и сын ложились спать, женщина резала и клеила. Сначала ей казалось, что можно заменить внутреннюю отделку не разбирая домик, однако затем она поняла, что удобнее снять крышу. Оконные проемы она обклеила цветной изоляционной лентой, чтобы обои не отставали от стен.

"Это была, как увлекательная игра", — пояснила она. Своей работой женщина хотела вдохновить других родителей не бояться делать уникальные игрушки для своих детей. Многие мамы, увидев, насколько это недорого и несложно, захотели сделать собственные кукольные домики.

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Смотрите фото: какой домик для сына сделала мама