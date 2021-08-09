Жінка взяла 3-поверховий рожевий будиночок для Барбі та вирішила його переробити для хлопчика.

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Мама пішла в будівельний магазин і купила там зразки шпалер та підлогового покриття. Крім того, замовила в інтернеті супергеройські наклейки.

Коли дві доньки та син лягали спати, жінка різала та клеїла. Спочатку їй здавалося, що можна замінити внутрішнє оздоблення не розбираючи будиночок, проте потім вона зрозуміла, що зручніше зняти дах. Віконні отвори вона обклеїла кольоровою ізоляційною стрічкою, щоб шпалери не відставали від стін.

"Це була, мов захоплююча гра", – пояснила вона. Своєю роботою жінка хотіла надихнути інших батьків не боятися робити унікальні іграшки для своїх дітей. Багато мам, побачивши, наскільки це недорого і неважко, захотіли зробити власні лялькові будиночки.

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Дивіться фото: який будиночок для сина зробила мама