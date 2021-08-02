Відео Сієри у соціальній мережі тікток стало вірусним, зібравши понад 10,5 мільйонів переглядів та 2,7 мільйона лайків. У ньому жінка розповіла про власні спостереження щодо ставлення інших людей до її дитини залежно від того, чи вважають вони її дівчинкою, чи хлопчиком.

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"Як тільки я зрозуміла це, воно вразило мене", – заявила Сієра перед тим, як поділитися своїм відкриттям. Виявляється, коли люди думають, що її маленька Лілі хлопчик, вони переважно коментують її силу та можливості. А коли вона одягнена в рожевий колір, вони вказують на її зовнішній вигляд та стиль.

Раннє дитинство – це найважливіший час ідентичності людини. У цей період формується те, як ми бачимо себе у цьому світі. Зазвичай діти отримують інформацію від найближчих людей: батьків, опікунів, членів сім’ї та вчителів. Саме вони навчають, як повинні та не повинні поводитися дівчата та хлопчики, чоловіки та жінки.

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Часто дорослі мало думають про те, як впливають на дитину, а також на її роль у суспільстві. Цей гендерно-дискримінаційний процес можна розглядати як раннє "програмування", коли малюк є найбільш вразливим. При цьому багато дорослих не бачать нічого поганого у такому абсолютно різному підході до дівчат та хлопчиків.