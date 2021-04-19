Каждый раз, когда мама видела разбросанные носки, зубную щетку не на своем месте или мусор, она оставляла рядом напечатанную бумагу с мемом.

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Хитрый способ борьбы с беспорядком сработал идеально, поэтому женщина поделилась им с другими мамами в Фейсбук.

Вам надоело слышать, как звучит ваш голос? Вот моя новая стратегия,

– подписала фото женщина.

В комментариях пользователи соцсети писали, что хоть этот мем и очень старый, но он полностью передает выражение лица недовольной матери.

Также родители рассказали еще несколько своих методов:

"А я просто фотографирую грязные носки или немытую посуду и отправляю детям в сообщениях. Работает безотказно".

"В случае с моим сыном, я просто собирала его разбросаны по дому вещи и вываливали ему на кровать. Он быстро понял, что к чему, и начал меньше мусорить".

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