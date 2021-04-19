Щоразу, коли мама бачила розкидані шкарпетки, зубну щітку не на своєму місці або сміття, вона залишала поруч видрукований папір з мемом.

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Хитрий спосіб боротьби з безладом спрацював ідеально, тому жінка поділилася ним з іншими мамами в Фейсбук.

Вам набридло чути, як звучить ваш голос? Ось моя нова стратегія,

– підписала фото жінка.

У коментарях користувачі соцмережі писали, що хоч цей мем і дуже старий, але він повністю передає вираз обличчя незадоволеної матері.

Також батьки розповіли ще декілька своїх методів:

"А я просто фотографую брудні шкарпетки або немитий посуд і відправляю дітям в повідомленнях. Працює безвідмовно".

"У випадку з моїм сином, я просто збирала його розкидані по будинку речі та вивалювали йому на ліжко. Він швидко зрозумів, що до чого, і почав менше смітити".

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