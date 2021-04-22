Найпопулярнішою відповіддю стала розповідь матері. Жінка показала своє татуювання у вигляді дитячого малюнка. На якому була зображена пальма та гігантська печера, що схожа на череп.

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Після кількасекундного мовчання мати повідомила: "Це малюнок друга мого сина. Я думала, що його намалював мій син".

Відео набрало понад 550 тисяч переглядів. Жінка зазначила, що розповідала про свою епічну помилку тільки найближчим.

Дивіться відео: мама розповіла про своє тату