У магазині одяги відвідувачка зняла кумедне відео з малюком. Дитина бачила своє відображення у дзеркалі, а потім швидко намагалася спіймати того, хто ховається за люстром.

Хлопчик думав, що навпроти стоїть інша дитина, проте усі спроби її впіймати були невдалими. Спантеличений малюк декілька разів оббігав дзеркало, допоки його знімали на камеру.

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Діти, як правило, не впізнають своє відображення, допоки їм не виповниться 1,5 – 2 років. Хоч вони в молодому віці часто дивляться в дзеркало чи інші відбивні поверхні, проте не усвідомлюють, що бачать своє відображення. В цей момент просто насолоджуються товариством іншої людини.

У 1972 році в Університеті Північної Кароліни було проведено дослідження, яке продемонструвало, що діти, дивлячись в дзеркало, думають, що навпроти них інша людина.

Дивіться відео: як малюк реагував на своє відображення в дзеркалі