Малюк вперше побачив своє відображення у дзеркалі: курйозне відео
У магазині одяги відвідувачка зняла кумедне відео з малюком. Дитина бачила своє відображення у дзеркалі, а потім швидко намагалася спіймати того, хто ховається за люстром.
Джерело:Daily Mail
Хлопчик думав, що навпроти стоїть інша дитина, проте усі спроби її впіймати були невдалими. Спантеличений малюк декілька разів оббігав дзеркало, допоки його знімали на камеру.
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Діти, як правило, не впізнають своє відображення, допоки їм не виповниться 1,5 – 2 років. Хоч вони в молодому віці часто дивляться в дзеркало чи інші відбивні поверхні, проте не усвідомлюють, що бачать своє відображення. В цей момент просто насолоджуються товариством іншої людини.
У 1972 році в Університеті Північної Кароліни було проведено дослідження, яке продемонструвало, що діти, дивлячись в дзеркало, думають, що навпроти них інша людина.
Дивіться відео: як малюк реагував на своє відображення в дзеркалі
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