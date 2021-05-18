Майк не планировал получать сразу 2 аттестата. Известно, что парень посещал уроки с двойной программой. Во время учебы он оценил свой темп и понял: нужно еще только пару занятий, чтобы к окончанию средней школы стать младшим специалистом.

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Парень получит диплом младшего специалиста в Общественном колледже Роуэн-Кабаррус – 21 мая 2021 года, а 28 мая в старшей школе Академии Конкорд, где произнесет прощальную речь.



Майк Виммер / Фото Next era innovations​

Кроме этого, Майк уже успел создать собственный стартап, который назвал Reflect Social. Его цель упростить работу технологий умного дома.

Моя предпринимательская цель – создать технологию, которая позволит людям жить лучше,

– сообщил Майк Виммер.

Чем будет заниматься мальчик в будущем, он еще не решил. Среди его вариантов:

Работа в США или в других странах.

Продолжение обучения и стипендия, которая позволит ему развивать стартап.

Кроме этого, Майк отметил, что ему хватает времени и на детские развлечения. Например, он любит конструктор LEGO и баскетбол.

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"Многие люди думают, что я отказался от своего детства или каким-то образом потерял его. А я говорю им, что это лучшее время в моей жизни", – отметил Майк Виммер.