Существует категория банальных ошибок, которые легко могут разрушить даже самые крепкие отношения. Чего лучше избегать – читайте в материале.

С недостатками партнера можно жить

Конечно можно. Однако, если они не просто раздражают, а доводят до бешенства, портят настроение и даже отбивают желание быть с партнером, какой смысл их терпеть?

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Нужно или откровенно рассказать половинке, что тебе не нравится, и попросить исправить ситуацию, или без раздумий ставить точку в отношениях.



Совместный быт / Фото Ochsner Blog

Партнер должен чувствовать

К сожалению, так бывает далеко не всегда. Однако это не означает, что люди не любят друг друга. Например, у девушки не сильно развита интуиция, а парень не всегда замечает какие-то изменения. Однако так люди тоже могут счастливо прожить десятки лет.

В таком вопросе все очень индивидуально. Но если есть ощущение неготовности к отношениям с человеком, который не понимает намеков, лучше их и не развивать.



Партнер должен чувствовать / Фото Encino Center for Sleep

Проблемы в отношениях нужно решать по мере их поступления

Проблемы нужно решать тогда, когда чувствуешь, что что-то идет не так, а не когда уже все потеряно. Условно говоря, чем раньше начнете разбираться в ситуации, тем больше шансов решить проблемы.

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Ложь бывает полезной

Только если речь о подарке, который был куплен для партнера на день рождения. Во всех остальных случаях ложь приводит к недомолвкам, непониманию и разногласию. Особенно, если партнеры лгут о своих взглядах на определенные ситуации или вообще о планах на жизнь.