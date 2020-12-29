Психологи считают, что если у кого-то из партнеров исчезла любовь, то отношения не спасти. Чтобы перестать обманывать себя, стоит обратить внимание на 6 очевидных признаков того, что о любви в ваших отношениях не может быть и речи.

Рассчитываете только на себя

Например, пытаетесь самостоятельно решить мелкие проблемы, чтобы обойтись без помощи партнера и ссор. Об этом рассказало издание Elle.

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Примерно об этом говорила Ахматова, когда писала: "Столько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает". Когда партнер с энтузиазмом выполнял любое пожелание? Правильно – когда любил вас.

Настроение всегда со знаком минус

Человек, перестав чувствовать любовь, начинает испытывать раздражение. Это происходит не всегда сознательно и порой бывает сложно отличить его от обычной депрессии или временных проблем.

В вашем присутствии партнер может раздраженно просить говорить тише, не отвлекать его вопросами, не раздражать комментариями, ни чавкать, ни курить, ни ныть, ни мешать ему делать что угодно. Претензии растут как снежный ком, а вы при этом чувствуете себя загнанным в угол.



Критика от партнера / Фото Psychology Today

Если это продолжается не пару дней, а месяцы и годы, то следует признать очевидное: только исчезновение любви делает партнера раздражительным и придирчивым.

Потерянная легкость

Любовь – это не только страсть, но и ощущение комфорта, понимания, доверия и общих интересов. Вам не должно быть трудно – иначе это говорит о том, что что-то пошло не так и возникла невротическая история на тему мучительных отношений, комплексов и обид.

Конфликты и ссоры случаются в каждой паре, однако, если период затянулся, нужно посмотреть на ситуацию трезво, чтобы понять, что сломалось.



Подумать над ситуацией / Фото Two Minute Parenting

Молчание стало обременительным, диалог не клеится, а все попытки устроить романтику или обычный разговор – превращаются в театральное представление, где есть все, кроме атмосферы уюта и радости. К сожалению, исчезновение из отношений легкости и возможности открыто обсудить проблему – один из сигналов, что спасать уже нечего.

Не хочет проводить вместе время

Партнер начал задерживается на работе, чаще проводит время с друзьями, просит не беспокоить его. Все указывает на то, что он начал избегать.

Со временем страсть может уйти, однако в отношениях, где есть чувства, нет места ситуациям, когда мужчина под любым предлогом пытается скрыться из дома и найдет множество оправданий такого поведения. У него могут появиться новые занятия и интересы, новые знакомые, все чаще старается уходить от объяснений и называет вопросы "выносом мозга". Ответ на вопрос, что пошло не так, один: любовь больше нет.

Нет общих планов

В здоровых отношениях у людей всегда есть общие цели и обсуждение планов по их достижению. Это считается нормальным.

Нежелание делиться планами, обсуждать проблемы, отсутствие интереса – сигналы того, что человек перестал чувствовать эмоции. Как только, говоря о будущем, из лексикона идет местоимение "мы", стоит задуматься, что что-то пошло не так.

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Постоянно критикует

Разлюбив, партнер позволяет себе неуважительно относиться. Например, он может начать высмеивать ваши недостатки, упрекать за слабости, обесценивать достижения. Не стоит тешить себя напрасными уговорами, что он просто устал и периодически срывается по пустякам. Он перестал вами дорожить.