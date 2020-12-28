Часто именно тема уборки является причиной ссор в семье. Чтобы этого избежать, лучше составить план действий, которые помогут паре быстро и легко заботиться о доме вместе.

Превратить уборку в тренировки или развлечение

С мытья пола можно сделать тренировку, вспомнив, что и уборка сжигает калории. Об этом сообщили в издании Cosmo.

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Также не стоит запрещать мужчине развлекаться, танцевать или петь в пылесос. Если хочет, пусть делает все задачи в игровой форме.

Сразу распределить обязанности

Не стоит хаотично давать указания, ведь такой подход к уборке не даст ожидаемого эффекта. Кроме того, будет трудно проконтролировать, что уже сделано. Поэтому лучше написать список, где и что конкретно нужно убрать, а потом решить, кто чем будет заниматься.



Распределить обязанности / Фото Study Finds

Не растягивать уборку на весь день

Если помещение очень грязное, лучше убирать каждый день понемногу, чем ждать выходных и тратить их исключительно на мытье полов и всех поверхностей.

Дать почувствовать себя суперменом

Он может прикрутить ручку, отремонтировать замок, поправить карниз. Главное – спокойно и уверенно сказать, что нужна его помощи.

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Не ссориться, если что-то получается не так

Обязательно нужно помочь парню и рассказать, что, где, как и чем очищать. Также нужно показать, как лучше мыть окно или плитку в ванной, чтобы на них не осталось следов. Однако, если мужчина вдруг не справится с этими задачами, не надо из-за этого ссориться.