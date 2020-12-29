После расставания с партнером человек может чувствовать страшную боль. Однако не стоит заниматься идеализацией бывшего и оправдывать его действия. Только от нас зависит, как долго продлится боль и грусть.

Зацикливание и идеализация

Расставание затрагивает гораздо больше, чем это может показаться. Об этом психолог Гай Винч рассказал изданию The Independent.

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Он пояснил, что функциональные исследования МРТ со сканированием мозга показали, что отказ от романтических отношений активирует в мозгу те же механизмы, которые активируются, когда люди с наркотической зависимостью отказываются от таких веществ, как кокаин или опиоиды.

Это может быть причиной того, что они зацикливаются на своих бывших или им сложно начать новые отношения.

Из-за того, что люди склонны идеализировать своих бывших партнеров, они искажают воспоминания о них и убеждают самих себя, что это романтизированное видение – истина.

Вы должны убедиться, что любые мысли о бывшем партнера реалистичные и сбалансированы. Если ваш ум вызывает в воображении образы ваших счастливых выходных вместе, вам нужно добавить образы из выходных, которые сводили с ума и сильно разочаровали,

– пояснил психолог Гай Винч.

Чтобы понять реальность, стоит составить список всех причин, по которым отношения между партнерами не сложились.

Ощущение одиночества

Гай Винч отметил, что отношения были уже завершены до момента самого разрыва. Однако человек, которого бросили, только узнает об этом, поэтому находится на начальной стадии горя и потери.

Психолог дал 6 советов, как пережить расставание и как можно быстрее восстановиться:

► Не проверяйте бывших партнеров в социальных сетях.

Это усилит присутствие вашего бывшего в сознании и усложнит задачу перестать фантазировать о разорванных отношениях.



Социальные сети / Фото Fierce Creative Agency

► Избегайте размышлений о том, почему вы разошлись.

Вы рискуете постоянно думать о своем партнере. А эти мысли наоборот следует свести к минимуму.

► Составьте список всех компромиссов, на которые пришлось пойти в отношениях.

При этом указывайте, на какие из них не пошли бы в следующий раз.



Список / Фото Anne-Assist

► Делайте то, что раньше приносило вам удовольствие.

Для этого придется себя и заставлять, ведь в начале все будет казаться не слишком интересным и приятным. Однако движение – это важный способ дать себе сигнал о том, что жизнь продолжается.

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► Удалите все, что напоминает о прежних отношениях.

Например, сообщение или фото, которые вызывают у вас страдания или боль.

► Обратитесь к друзьям и максимально используйте их поддержку.