Натали с 5-летним Руди прогуливались вдоль набережной, а когда пришло время возвращаться домой, мальчик сильно занервничал. Он лег на асфальт и начал кричать.

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Прохожие стали оборачиваться, делать замечания маме, а также шутили над ребенком. Женщина растерялась и пыталась как-то объяснить поведение сына.

В этот момент к ним подошел Ян. Он спросил, все ли хорошо, а потом лег вместе с Руди на дорогу и начал с ним разговаривать. Благодаря этому мальчик очень быстро успокоился.



Руди и Ян / Фото Фейсбук​

"Этот человек, мой герой. Он мог бы подумать, что это обычная детская истерика и пройти мимо. Но он спросил маленького Руди, как его зовут. Тогда мне пришлось рассказать о болезни и о подобных срывах. На что Ян ответил: "Понятно. Тогда я лягу вместе с ним", – рассказала Натали Фернандо.

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Женщина призвала людей не осуждать родителей или ребенка. Стоит быть добрее и позволить себе подойти и спросить: "Все ли хорошо?". Иногда момента доброты от случайного человека достаточно, чтобы полностью изменить день.