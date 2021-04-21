Наталі з 5-річним Руді прогулювалися вздовж набережної, а коли прийшов час повертатися додому, хлопчик сильно занервував. Він ліг на асфальт і почав кричати.

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Перехожі стали обертатися, робити зауваження мамі, а також жартували над дитиною. Жінка розгубилася й намагалася якось пояснити поведінку сина.

В цей момент до них підійшов Ян. Він запитав, чи все добре, а потім ліг разом з Руді на дорогу і почав з ним розмовляти. Завдяки цьому хлопчик дуже швидко заспокоївся.

​Руді та Ян / Фото Фейсбук

"Цей чоловік, мій герой. Він міг би подумати, що це звичайна дитяча істерика та пройти повз. Але він запитав маленького Руді, як його звати. Тоді мені довелося розповісти про хворобу і про подібні зриви. На що Ян відповів: "Зрозуміло. Тоді я ляжу разом з ним", – розповіла Наталі Фернандо.

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Жінка закликала людей не засуджувати батьків чи дитину. Варто бути добрішими та дозволити собі підійти й запитати: "Все добре?". Іноді миті доброти від випадкової людини достатньо, щоб повністю змінити день.