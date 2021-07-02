Кукла вместо ребенка: как жена разыграла своего мужа геймера – видео

Жена решила разыграть своего мужа, который любит играть в видеоигры. Что придумала женщина – читайте в материале.

Кристи Скотт решила разыграть своего мужа Десмонда. Женщина попросила его посидеть с ребенком, однако подменила малыша пластмассовой куклой.

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На видео, которое сняла мать, видно, как она отдала геймеру фейкового младенца. Куклу она одела в одежду сына и завернула в одеяло, чтобы лучше скрыть ее ненастоящесть.

Она отметила, когда Десмонд играет, он никогда не знает, что происходит вокруг. Не отрываясь от игры, мужчина осторожно взял ребенка и посадил к себе на колени, придерживая локтем. При этом вел себя максимально бережно и осторожно.

Отец совсем не замечал, что у него на руках вместо сына обычная кукла. Не получив никакой реакции мужа, через 20 минут Кристи подошла к Десмонду и попросила его посмотреть на ребенка. Только тогда мужчина понял, за кем он ухаживал все это время.

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Комментируя видео, некоторые пользователи отметили, что, по их мнению, этот ролик такой же фейковый, как и ребенок: "Ну как такое возможно? Ведь дети двигаются и дышат. Такое нельзя не заметить", "У него очень чрезмерная реакция, которая не похожа на настоящую ".

Смотрите видео, которое сняла Кристи Скотт: