Крісті Скотт вирішила розіграти свого чоловіка Десмонда. Жінка попросила його посидіти з дитиною, проте підмінила малюка пластмасовою лялькою.

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На відео, яке зняла мати, видно, як вона віддала геймеру фейкове немовля. Ляльку вона одягнула в одяг сина та загорнула в ковдру, щоб краще приховати її несправжність.

Вона зазначила, коли Десмонд грає, він ніколи не знає, що відбувається навколо. Не відриваючись від гри, чоловік обережно взяв дитину й посадив до себе на коліна, притримуючи ліктем. При цьому поводився максимально дбайливо й обережно.

Батько зовсім не помічав, що у нього на руках замість сина звичайна лялька. Не отримавши жодної реакції чоловіка, через 20 хвилин Крісті підійшла до Десмонда і попросила його подивитися на дитину. Тільки тоді чоловік зрозумів, за ким він доглядав весь цей час.

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Коментуючи відео, деякі користувачі зазначили, що, на їх думку, цей ролик такий же фейковий, як і дитина: "Ну як таке можливо? Адже діти рухаються та дихають. Таке не можна не помітити", "У нього дуже надмірна реакція, яка не схожа на справжню".

Дивіться відео, яке зняла Крісті Скотт: