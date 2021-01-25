У родителей появляется много страхов, когда у ребенка начинается кризис 3 лет. У них возникает много вопросов, таких как: почему это происходит и что с этим делать.

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Американский психолог Эрик Эриксон сообщил, что на этапе 3 лет у ребенка начинает формироваться воля. Этот период проходит так сложно, потому что ребенок желает стать самостоятельным, но еще не знает, как это сделать. Все это провоцирует слезы, крики и истерики.

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Каковы основные признаки кризиса у ребенка

Упрямство. Дети стремятся привлечь к себе внимание и почувствовать свою важность. Поэтому они стремятся заставить всех вокруг соглашаться с их мыслями и действиями. В случае невыполнения их желаний, возникают конфликты.

Дети стремятся привлечь к себе внимание и почувствовать свою важность. Поэтому они стремятся заставить всех вокруг соглашаться с их мыслями и действиями. В случае невыполнения их желаний, возникают конфликты. Самостоятельность. Малыш полностью меняется на уровне личности, так как желает сам принимать решения и следовать за ними.

Малыш полностью меняется на уровне личности, так как желает сам принимать решения и следовать за ними. Сопротивление. Состояние сплошного недовольство всем, что предлагают, а также – отвержение и отрицание норм и правил.

Состояние сплошного недовольство всем, что предлагают, а также – отвержение и отрицание норм и правил. Возражения. Ребенок пытается уберечь себя и включает защитную реакцию. Это приводит к высоким формам негативизма и отрицанием абсолютно всего, что поступает извне. Происходит полное исчезновение авторитета взрослых, доводит до абсурдного сопротивления.

Ребенок пытается уберечь себя и включает защитную реакцию. Это приводит к высоким формам негативизма и отрицанием абсолютно всего, что поступает извне. Происходит полное исчезновение авторитета взрослых, доводит до абсурдного сопротивления. Протест. Малыш переходит в стадию конфликта с совершенно всеми, кто его окружает. Так называемый режим "холодной войны".

Малыш переходит в стадию конфликта с совершенно всеми, кто его окружает. Так называемый режим "холодной войны". Обесценивание идеалов. Любимые игрушки могут перестать быть таковыми, а невкусная каша станет изысканным деликатесом.

Любимые игрушки могут перестать быть таковыми, а невкусная каша станет изысканным деликатесом. Диктатор. Теперь только он решает, по каким правилам должна жить семья, делать ему и другим членам.



Просыпается маленький диктатор / Фото Hashtap

Все эти процессы – абсолютно нормальный психологический процесс. Вместо этого лучше попытаться помочь своему ребенку.

► Не надо его наказывать за то, что он пытается выразить себя.

► Не будьте категоричными и не пытайтесь запретить все радости. Ребенок взрослеет, поэтому, как с настоящим взрослым, старайтесь искать с ним компромисс.

► Интересуйтесь его мнением, задавайте вопросы, уважайте мнения, просьбы.



Интересуйтесь его мнением / Фото Healthline

► Чрезмерную энергию попробуйте направить в мирное русло. Спортивные или изобразительные секции могут помочь.

► В случае истерики, дождитесь окончания и объясните малышу, в чем именно была его неправота.

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► Будьте терпеливыми и спокойными. Пусть кризис 3 лет не пугает, ведь только терпение и любовь помогут найти выход из любой жизненной ситуации.