Когда парень ехал учиться за границу, отец вручил ему записку и немного денег. Тогда юноша не понял, что именно хотел сказать папа, однако сейчас он их очень ценит.

Источник: SoraNews24

Когда японец П. К. Санджун ехал учиться в Сеул, отец Йошио решил подвезти сына к железнодорожной станции, откуда парень должен был добираться поездом до аэропорта.

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Йошио поддерживал репутацию строгого отца, поэтому был немногословным и слезно не прощался. Мужчина, которому было 50 лет, только вручил Санджуну конверт как подарок.

Когда парень сел в поезд, он его открыл, а внутри увидел три банкноты номиналом 10 тысяч иен, что около 96 долларов, а также записка.

Я не настаиваю, чтобы ты стал богатым. И нет проблем, если ты не захочешь жениться. Но я хотел бы, чтобы ты был полностью доволен тем жизненным путем, который выберешь,

– говорилось в письме.

Тогда юный Санджун не смог понять, что именно хотел сказать отец. Теперь мужчина расшифровывает эти слова так: "Живи полноценной жизнью, а следовать или нет общепринятым правилам успеха – решай сам".

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Сейчас Санджун гордится своим отцом, который уже давно не такой строгий. Теперь это простой дедушка, который обожает возиться с внуками. Санджун планирует передать эти слова дочери, когда ей исполнится 20 лет.