Не забывайте, что в конфликте, как правило, виноваты обе стороны. Поэтому вам нужно помнить, что следует делать родителям в подобных ситуациях, а чего не стоит.

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Не нужно сразу становиться на сторону ребенка и негативно относиться к учителю

Дети очень наблюдательны и чувствительны, но они не всегда могут правильно понимать поведение тех, кто их окружает.

Если ребенок жалуется на то, что учитель его не любит, возможно, он просто делает неправильный вывод из его слов или действий. По крайней мере, такая вероятность есть. Родителям стоит расспросить ребенка о деталях, однако не показывать, что вы с ним согласны или не согласны. Важно – посмотреть на ситуацию глазами ребенка.



Поговорите с ребенком / Фото Cleveland Rape Crisis Center

Не критикуйте учителя в присутствии ребенка

Это только усилит тревожность ребенка и сделает его еще более закрытым для сотрудничества. Лучше дайте понять, что вы обеспокоены ситуацией, однако уверены, что он изменится к лучшему. Через день или два поинтересуйтесь, как дальше развиваются отношения между ребенком и учителем и тогда употребляйте серьезные меры.

Подождите несколько дней

Иногда детям требуется некоторое время, чтобы приспособиться к новым людям в своем окружении. Отслеживайте реакции ребенка на ситуацию в течение нескольких дней. Иногда бывает так, что ребенок уже изменил свою точку зрения, но родители ведут себя так, будто он все еще жалуется на учителя.

Дайте понять, что учитель не должен быть лучшим другом

Ребенку очень важно это усвоить. В будущем он неоднократно столкнется с ситуациями, когда ему нужно будет сотрудничать с кем-то, с кем он не в лучших отношениях.



Воспитание ребенка / Фото CHOC Children's Blog

Если эти взаимоотношения не носят оскорбительного характера, а дело просто в различиях взглядов, для ребенка это может стать удобным случаем научиться находить общий язык с людьми.

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Помогите понять, что отношения всегда зависят от обоих людей

Приветлив ли ребенок, когда здоровается с учителем? Готовится ли он к урокам, ставит ли вопросы? Подумайте вместе, как ребенок может проявлять уважение к учителю. Так вы повысите вероятность того, что отношения между ними улучшатся.