"Иногда вместо наказания с ребенком лучше поговорить. Ведь главное – это не наказать его, а научить, как правильно. И разговор в ряде случаев может быть более эффективным для решения этой задачи", – отметил Дмитрий Карпачев.

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Какие вопросы нужно задать ребенку

• Почему ты это сделал, зная, что делаешь плохо? Благодаря этому вопросу родители могут попытаться узнать об истинных причинах плохого поведения ребенка. А также дают ему возможность объяснить свое мнение на этот счет.

• Мог ли ты поступить по-другому? Этот вопрос поможет научить ребенка видеть другие варианты поведения в сложных и неоднозначных ситуациях. Если он не сможет ответить на него, родителям нужно предложить свои варианты.



Разговор с ребенком / Фото Medical Xpress

• Как мне нужно поступить в этой ситуации? Есть такое замечательное правило: "Ребенок больше всего нуждается в любви и поддержки именно тогда, когда меньше всего этого заслуживает". Этот вопрос поможет сформировать доверительные отношения между родителями и малышом, что и является основой воспитания.

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• Если ситуация повторится, что ты сделаешь в следующий раз? Задача вопроса – построить правильную модель поведения. Представление ребенка о том, как в следующий раз поступить по-другому, повышает его шансы на приемлемуе поведение.