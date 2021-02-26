Сато Неджи з Японії виховує маленького хлопчика, який постійно вимагає, аби мама була поруч. Жінка не могла відлучитися ні на хвилину, тому вигадала цікавий метод, який допоміг їй отримати трошки бажаного вільного часу.

Мама чудово знала, що син кожні декілька хвилин повертається, аби перевірити, чи вона поруч. Тоді Сато вирішила дізнатися, чи зможе її ідея допомогти залишити пильного хлопчика та зробити домашні справи.

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Для цього жінка зробила плоску картонну версію самої себе в повний зріст. Коли малюк відвернувся, жінка поставила картонну фігуру так, немов би вона спостерігає за дитиною, після чого Сато обережно відійшла.



Картонна фігура мами​ / Фото твіттер

Хлопчик попався на хитрість, проте вже через 20 хвилин він зрозумів, що з мамою щось не так та почав плакати.

Неджи зітхнула і повернулася. Вона вважає, що її експеримент вдався й помітила, що у важливих випадках навіть 20 хвилин часу можуть допомогти.