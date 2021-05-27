Канадская благотворительная организация "Помогите нам помочь" (HUH) объявила, что Джеймс и Луиза Темертей пожертвовала 10 миллионов канадских долларов (8 миллионов долларов США) на создание фонда Темертея.

Интересно 70 тысяч долларов за спасение дочери: каким способом мать решила отблагодарить незнакомца

Как фонд будет помогать детям в Украине

Оказания гуманитарной помощи.

Организация инициатив по борьбе с торговлей людьми.

Проведение образовательных проектов.

Обеспечение психической помощи.

Проведение семинаров по развитию личности.

В фонде Темертей отмечают, что в Украине дети, которые вырастают в интернатах или детских домах, чаще оказываются жертвами торговли людьми или попадают в тюрьмы. HUH помогает этим уязвимым детям почувствовать семью в организации.

Мы уже давно поддерживаем "Помогите нам помочь" (HUH) и их работу. Надеемся, что этот подарок позволит организации еще долгие годы помогать уязвимым слоям населения в Украине,

– сообщила управляющая директорка "Темертея" Лия Темертея-Лорд.

С 1993 года HUH помог более 10 тысячам украинских детей из детских домов и интернатов. После начала войны на востоке Украины, организация также поддержала семьи 500 ветеранов.

"Эта щедрое пожертвование позволит организации увеличить свое влияние и количество привлеченных к проекту человек", – отметили в HUH.

Важно Не терял время на карантине: 12-летний мальчик одновременно закончит школу и колледж

Фонд Джеймса и Луизы Темертея регулярно оказывает поддержку образованию, здравоохранению и культуре Украины и Канады.