С каждым годом приложение для знакомств Tinder с просто приложении все больше превращается в социальную сеть. Какие 7 главных правил при общении в программе – читайте в материале.

• Общение в Tinder предусматривает легкий флирт, поэтому не рекомендуется рассказывать в подробностях всю свою личную трагедию совершенно незнакомому человеку. Весь трагизм вашей жизни лучше оставить за пределами приложения или, еще лучше, рассказать своему психотерапевту.

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• Не проводите в переписке 24 на 7 свое время. Лучше на это выделять час в день. Человек, который круглосуточно онлайн, становится менее интересной.

• Никогда не сообщайте онлайн-знакомым свой домашний адрес, график своего пребывания дома, адрес вашей работы, номер авто. Все это ваша личная безопасность. Tinder - это огромное скопление людей, и следует помнить, что не каждый пользователь именно тот человек, за которого себя выдает.



Не сообщайте личные адреса / Фото Lifehack

• Если знакомитесь с человеком из одного региона, не зависает в переписке слишком долго. Если человек вам интересна, начинайте общаться в мессенджерах, узнавайте больше друг о друге, переходите к живому общению и стройте отношения вне виртуальным миром.

• Бывают случаи, когда после недолгой переписки возникает сильная симпатия. После нескольких общений появляется понимание, что человек понравилась, а через некоторое время она просто прекращает вам отвечать и заходить онлайн.

В таком случае большой ошибкой является ее поиск в других социальных сетях. Неправильным поступком будет устраивать слежения, и когда она выставила, кому лайкнули фотографии. Не привлекают себя в эту невротическую игру. Прежде всего Tinder это легкое общение между людьми, которые ищут себе компаньона для коммуникации, а не серьезный брачный сайт знакомств.



Знакомства онлайн / Фото DNA India

• Перед личной встречей лучше сделать короткий видеозвонок, чтобы ваша первая встреча не стала разочарованием. Так будете уверены на 100% в своем намерении встретиться в жизни и не захотите пойти через 15 минут после начала свидания.

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• Tinder - это не панацея, а просто возможность расширить круг своих знакомых. Относитесь к нему как к большой вечеринке, где каждый общается и знакомится друг с другом без желания завтра же бежать под венец.