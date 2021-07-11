Визг

Детский визг значит, что малыш в восторге или не очень от того, что происходит. Например, он может появиться, когда ему подстригают ногти.

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Кряхтенье

Дети могут выдавать этот звук, когда не могут сходить в туалет. Кроме того, чтобы снять напряжение или выражая разочарование, скуку. Когда малыш подрастает, кряхтенье может быть символом требования.

К концу 1 года ребенок будет кряхтеть, показывая, что он что-то хочет. Будет выдавать этот звук пока не получит желаемое,

– пояснил профессор психологии и лингвистики в Университете штата Делавэр Роберт Голинков.

Рычание

В течение первых 6 месяцев многие дети рычат. Сначала это будет обычным рефлексом, как плач. Однако он может начать делать этот звук специально, потому что ему нравится ощущение, которое он производит в горле.

Когда малыш становится старше, он может также рычать, чтобы продемонстрировать недовольство. Например, когда не хочет, чтобы его целовали или злится, что его не кормят.



Странные звуки малышей / Фото Baby Discovery Box

Фырканье

Примерно через 4 месяца малыш может удивить родителей фырканьем, которое напоминает хихиканье от удовольствия. Сначала – это физический ответ на действия, например, на щекотку. Позже, ребенок начинает смеяться над тем, что он видит и это означает, что у малыша начинает формироваться чувство юмора.

Вздох

Ребенок начнет вздыхать, когда ему всего несколько недель. Такие вздохи могут свидетельствовать о том, что малыш расслаблен и всем доволен.

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Говорение

Младенцы начинают говорить с 4 – 6 месяцев, создавая постоянный поток различных гласных и согласных звуков, похожих на слова. Ребенок начнет с простейших звуков, таких как "п", "б" и "г", а затем они начнут складываться в простые слоги "ма", "па", "ба".