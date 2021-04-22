• Слишком часто хвалить
Похвала – прекрасный инструмент для коммуникации с ребенком. Однако иногда родители настолько заигрываются, что не замечают, как их малыш отказывается что-то делать без поощрений.
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• Баловать
Если не хотите вырастить потребителя и эгоиста – дозируйте свою любовь и щедрость. Избалованные дети – худший результат воспитания родителей и проблемы для ребенка в будущем.
Баловать / Фото ParentCircle
• Слишком загружать
Кружки, секции, занятия – это хорошо. Однако все должно быть в меру. Загружая ребенка, вы лишаете его детства и рискуете столкнуться с выгоранием, агрессией и даже проблемами со здоровьем.
• Игнорировать "неудобные" темы
Многие родители боятся говорить на некоторые неудобные темы, например, о сексе. Однако с детьми важно говорить на любые темы – это естественно и вполне нормально.
• Критиковать
Постоянно критикуя ребенка, родители лишают его мотивации. Как результат, можно воспитать неуверенного в себе и несчастного человека. Стоит дозировать требовательность.
• Стыдить и манипулировать
Стыдить, игнорировать, ставить условия – абсолютное "нет". Никогда не используйте манипуляцию, например, "Я не буду тебя любить, если ты не...", ведь рискуете травмировать психику ребенка навсегда.
• Разрешать все
Например, позволять смотреть телевизор или играть в игры беспрерывно. Помните о том вреде, который наносит ребенку вседозволенность. Ведь во взрослой жизни это может обернуться большими проблемами.
• Лишать свободного времени
Воспитание ребенка – это бесконечный поиск "золотой середины". Многие родители считают, что нужно загрузить ребенка разнообразными делами и не давать ему скучать. Однако в действительности он должен формировать креативное мышление и учиться самостоятельно справляться со скукой.
Позбавляння свободного времени / Фото Noldus
• Решать все проблемы вместо ребенка
Желание родителей защитить ребенка от всех проблем в будущем обернется для них самих серьезной проблемой. Существует риск воспитать человека, который не отвечает за свои поступки и убежден, что родители все сделают вместо него.
• Игнорировать общения
Родители должны интересоваться внутренним миром ребенка, спрашивать, как прошел день, что его беспокоит. Общение – залог успеха ребенка в будущем.
• Не читать книг
Чтение книг вслух формирует у ребенка воображение, креативное мышление, умение слушать и даже помогает быть более усидчивым.
• Перекармливать
Родители часто кормят ребенка "через не хочу", что плохо. На самом деле организм ребенка сам подает сигналы голода и насыщения. Перекармливая малыша, провоцируете у него развития психосоматических проблем и формируете отвращение к еде.
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• Бить
Наказывать ребенка физические – абсолютное табу для родителей. Дети, которых бьют родители, вырастают агрессивными, напуганными, несчастными и неуверенными в себе.