• Слишком часто хвалить

Похвала – прекрасный инструмент для коммуникации с ребенком. Однако иногда родители настолько заигрываются, что не замечают, как их малыш отказывается что-то делать без поощрений.

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• Баловать

Если не хотите вырастить потребителя и эгоиста – дозируйте свою любовь и щедрость. Избалованные дети – худший результат воспитания родителей и проблемы для ребенка в будущем.



Баловать / Фото ParentCircle​

• Слишком загружать

Кружки, секции, занятия – это хорошо. Однако все должно быть в меру. Загружая ребенка, вы лишаете его детства и рискуете столкнуться с выгоранием, агрессией и даже проблемами со здоровьем.

• Игнорировать "неудобные" темы

Многие родители боятся говорить на некоторые неудобные темы, например, о сексе. Однако с детьми важно говорить на любые темы – это естественно и вполне нормально.

• Критиковать

Постоянно критикуя ребенка, родители лишают его мотивации. Как результат, можно воспитать неуверенного в себе и несчастного человека. Стоит дозировать требовательность.

• Стыдить и манипулировать

Стыдить, игнорировать, ставить условия – абсолютное "нет". Никогда не используйте манипуляцию, например, "Я не буду тебя любить, если ты не...", ведь рискуете травмировать психику ребенка навсегда.

• Разрешать все

Например, позволять смотреть телевизор или играть в игры беспрерывно. Помните о том вреде, который наносит ребенку вседозволенность. Ведь во взрослой жизни это может обернуться большими проблемами.

• Лишать свободного времени

Воспитание ребенка – это бесконечный поиск "золотой середины". Многие родители считают, что нужно загрузить ребенка разнообразными делами и не давать ему скучать. Однако в действительности он должен формировать креативное мышление и учиться самостоятельно справляться со скукой.



Позбавляння свободного времени / Фото Noldus​

• Решать все проблемы вместо ребенка

Желание родителей защитить ребенка от всех проблем в будущем обернется для них самих серьезной проблемой. Существует риск воспитать человека, который не отвечает за свои поступки и убежден, что родители все сделают вместо него.

• Игнорировать общения

Родители должны интересоваться внутренним миром ребенка, спрашивать, как прошел день, что его беспокоит. Общение – залог успеха ребенка в будущем.

• Не читать книг

Чтение книг вслух формирует у ребенка воображение, креативное мышление, умение слушать и даже помогает быть более усидчивым.

• Перекармливать

Родители часто кормят ребенка "через не хочу", что плохо. На самом деле организм ребенка сам подает сигналы голода и насыщения. Перекармливая малыша, провоцируете у него развития психосоматических проблем и формируете отвращение к еде.

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• Бить

Наказывать ребенка физические – абсолютное табу для родителей. Дети, которых бьют родители, вырастают агрессивными, напуганными, несчастными и неуверенными в себе.