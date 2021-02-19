Діти складніше, аніж дорослі долають переживання після невдачі. Для них усе це нове, тому немає розуміння того, як правильно керувати емоціями. Намагаючись підтримати малюка, батьки ризикують сказати зовсім недоречні фрази.

"Це дрібниці, не варто через них засмучуватися"

Дорослій людині може здатися, що програш у шкільній естафеті — це дрібний епізод. Проте для дитини це немов програш на Олімпіаді. Та навіть гірше, адже спортсмени психологічно загартовані безліччю попередніх змагань.

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Батькам здається, що важливо продемонструвати дитині масштаб життя та нагадати, що все ще попереду. Проте для малюка у цей момент майбутнього не існує. Він ще не розуміє як заглядати далеко вперед, тому така фраза батьків не допоможе.

"Припини, сльозами горю не допоможеш"

Дорослі цю фразу можуть говорити по різному, проте головний її сенс – вказати, що потрібно приборкати свої емоції, заховати кудись, удати, що життя триває, мовби нічого не сталося.



Плач дитини / Фото Wallpaperflare

Переважно щось схоже говорять хлопчикам, які наче б то "не повинні плакати". Проте заганяти емоції вглиб надзвичайно шкідливо. Вони нікуди не діваються з мозку, а починають проявлятися необґрунтованими тривогами чи хворобами без очевидної причини. Єдиний спосіб — прожити свої емоції, просумувати стільки, скільки потрібно психіці.

"Як ти міг зарадити цій ситуації?", "Ти сам винен"

Відчуття того, що ти сам винен у своїй невдачі, тільки більше засмучує. Краще цю фразу сказати пізніше – після їжі та відпочинку.



Краще поговорити пізніше / Фото Waterloo-Cedar Falls Courier

Що варто говорити дитині

Невербальне спілкування на першому місці: жести, поза, вираз обличчя повинні транслювати, що батьки співчувають та люблять свою дитину. Можна промовити це і вголос, обіймаючи малюка.

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Крім цього, можна додати: "Помилятися нормально. Я теж іноді помиляюся", "Ти отримав досвід, тому зможеш досягти більшого з його урахуванням. Якщо хочеш, поміркуймо разом, як це зробити".