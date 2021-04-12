Найбільш значущі люди для дитини — це батьки, тому саме їх вчинки можуть спровокувати психологічні травми. При цьому дорослі самі можуть не розуміти, яких помилок допускають.

Викинути чи віддати іграшку без дозволу дитини

Для дитини іграшка має не таке значення, як для дорослих, які сприймають це шматком тканини чи пластмаси. Для малюка — це жива істота, справжній друг.

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Крім цього, іграшка є власністю дитини, тому маніпулювання нею без дозволу вважається грубим порушенням психологічних кордонів. Якщо батьки вирішили скоротити кількість забавок у дитячій кімнаті, обов’язково це потрібно обговорити з малюком і нічого не викидайте без його дозволу.

Іграшки дитини / Фото Parenting

Примушувати їсти

Це поширена проблема, адже батьки, бабусі та дідусі схильні перебільшувати місткість дитячого шлунку у кілька разів. Примус призводить до розладів харчової поведінки, і на все життя закріплює ненависть до продукту, що став знаряддям тортури.

Якщо дитина каже, що не хоче, отже, вистачило. Якщо несмачно — тоді варто переглянути свої кулінарні рецепти. Батькам потрібно навчати дитину відчувати потреби свого тіла.

Пообіцяти й не виконати

Коли дитина вередує, дорослі можуть щось необачно пообіцяти купити або кудись піти . При цьому сподіваються, що дитина забуде обіцянку. Цього не відбудеться, адже у малюка багата уява, яка лише розпалює бажання. Обіцянку потрібно виконувати, або втрачати довіру власної дитини й вплив на неї.

Пообіцяти й не виконати / Фото Red Tricycle

Обманювати з виховною метою

Це "виховні" омани на зразок "Будеш гримасувати — залишишся з таким обличчям назавжди". Дитина з часом дізнається правду від інших людей, і вірити буде вже їм, а не батькам.

Контролювати зачіску

Волосся – це зображення внутрішнього світу та самовираження дитини у цій особистій сфері слід поважати, навіть коли воно не подобається. На щастя, сучасний світ — це світ різноманіття, і будь-яка довжина, форма чи колір волосся має право на існування.

Вибрати гурток, секцію, не зважаючи на бажання дитини

Усе, що принесе таке насильство,— це ненависть до нав’язаного заняття. Наприклад, люди, яких змусили закінчити музичну школу, більше ніколи не торкалися інструмента після здачі випускних екзаменів.

Гурток для дитини / Фото iStock

Порівняти з іншою дитиною

Сусідська дитина не бешкетує, однокласники навчаються на відмінно, але це не приводи порівнювати їх з власним малюком.

По-перше, кожна особистість неповторна, а по-друге, ефект від таких порівнянь нульовий. Дитина лише вирішить, що її не люблять.

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Сказати, що проблема дитини — дурниця

Якщо дитина переживає з якогось приводу, це автоматично означає, що для неї це не дурниця, навіть якщо вам видається навпаки. Відсутність співчуття призведе лише до того, що подальші проблеми дитина не розповідатиме.