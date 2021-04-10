Как родителям научить ребенка правильно реагировать на буллинг: важные действия
От буллинга могут страдать, как мальчики, так и девочки. При этом травля происходят без всякой причины. Что должен знать ребенок и как действовать – читайте в материале.
Источник:4mamas
Сразу обо всем рассказать родителям
Нужно объяснить ребенку, если родители имеют много своих дел – у них все равно есть время на детей. Малыши не должны оставаться без поддержки родных.
Важно Изгнание и неприятие: что делать родителям, если ребенка отталкивают сверстники
Кроме того, в опасных ситуациях только взрослые могут помочь принять правильное решение.
Поддержка родителей / Фото American Psychological Association
Часто, пытаясь научить ребенка самостоятельности, родители отворачиваются от него со словами: "Учись решать проблемы самостоятельно!". В таком случае ребенок никогда не обратится за помощью, как бы трудно ему не было. Помните: последствия буллинга могут быть непредсказуемыми.
Не переходить границы
Дети, особенно подростки, не осознают разницы между выяснением отношений по закону и "по понятиям". На этом этапе они очень легко могут перейти от жертвы к агрессору, даже если действовать с лучшими намерениями.
Не считать себя слабым
Став жертвой буллинг, ребенок чувствует себя слабее кого-то. Не дашь отпор – будут травить еще больше. Важно объяснить ребенку, что обращаясь к взрослым, он наоборот проявляет свою разумность.
Не обращать внимания на угрозы
Жертв буллинг запугивают словами "Расскажи – хуже будет!". Важно объяснять ребенку, что бояться не нужно. Любому агрессору можно дать отпор. Главное – чтобы все происходило по закону.
Буллинг / Фото Kingman Daily Miner
Построить круг доверия
Ребенок должен знать, к кому, кроме родителей, он может обратиться за помощью. Тетя, старший брат, учитель, тренер – любой из взрослых, кому ребенок может доверять.
К теме Как родителям защитить малыша от сексуального насилия: важные советы от детского омбудсмена
Не пускать все на самотек
Когда возникает ситуация буллинга, сразу начинайте действовать. Не ждите, что все само собой пройдет. Обратитесь к директору школы, социальному педагогу, вызовите родителей других детей, участвующих в травле.
В крайнем случае обращаться в полицию, если ситуация выходит из-под контроля или вновь повторяется.
Поделиться новостью