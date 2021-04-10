От буллинга могут страдать, как мальчики, так и девочки. При этом травля происходят без всякой причины. Что должен знать ребенок и как действовать – читайте в материале.

Сразу обо всем рассказать родителям

Нужно объяснить ребенку, если родители имеют много своих дел – у них все равно есть время на детей. Малыши не должны оставаться без поддержки родных.

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Кроме того, в опасных ситуациях только взрослые могут помочь принять правильное решение.



Поддержка родителей / Фото American Psychological Association

Часто, пытаясь научить ребенка самостоятельности, родители отворачиваются от него со словами: "Учись решать проблемы самостоятельно!". В таком случае ребенок никогда не обратится за помощью, как бы трудно ему не было. Помните: последствия буллинга могут быть непредсказуемыми.

Не переходить границы

Дети, особенно подростки, не осознают разницы между выяснением отношений по закону и "по понятиям". На этом этапе они очень легко могут перейти от жертвы к агрессору, даже если действовать с лучшими намерениями.

Не считать себя слабым

Став жертвой буллинг, ребенок чувствует себя слабее кого-то. Не дашь отпор – будут травить еще больше. Важно объяснить ребенку, что обращаясь к взрослым, он наоборот проявляет свою разумность.

Не обращать внимания на угрозы

Жертв буллинг запугивают словами "Расскажи – хуже будет!". Важно объяснять ребенку, что бояться не нужно. Любому агрессору можно дать отпор. Главное – чтобы все происходило по закону.



Буллинг / Фото Kingman Daily Miner​

Построить круг доверия

Ребенок должен знать, к кому, кроме родителей, он может обратиться за помощью. Тетя, старший брат, учитель, тренер – любой из взрослых, кому ребенок может доверять.

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Не пускать все на самотек

Когда возникает ситуация буллинга, сразу начинайте действовать. Не ждите, что все само собой пройдет. Обратитесь к директору школы, социальному педагогу, вызовите родителей других детей, участвующих в травле.

В крайнем случае обращаться в полицию, если ситуация выходит из-под контроля или вновь повторяется.