Часто человек не понимает, почему из множества потенциальных партнеров она выбирает кого-то одного конкретного. Почему так происходит - читайте в материале.

Американский психолог Элис Игли утверждает, что сегодня именно социальные, а не биологические предпосылки оказываются на первом месте. Женщинам по-прежнему симпатизируют мужчины, которые обладают материальным и властным ресурсом, но только в том случае, если общество не поощряет деловые способности женщины.

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По ее словам, как только ситуация меняется и все получают равные возможности, социальный статус мужчины уходит на второй план. А более заметную роль начинают играть его молодость, личные качества и внешняя привлекательность.



Взаимная симпатия / Фото Prevention.com

"В современном обществе западного образца оба партнера зарабатывают и формируют общий бюджет. Женщины работают на равных с мужчинами. Мужчины больше, чем раньше, ценят в женщинах независимость и профессионализм. Умение хорошо готовить и вести домашнее хозяйство – все то, что было важно в 50-х годах прошлого века, больше не является столь важным", – сообщил профессор психологии Университета Оттербейн Ноем Спенсер.

Что еще влияет на выбор партнера

• Присутствие человека в нашей жизни

Чем больше времени люди проводят вместе, тем большая вероятность, что они понравятся друг другу. Хотя случаются исключения, когда вынужденное близкое общение порождает ссоры и взаимное неприятие. Постоянный контакт в течение дня способен привести сначала к дружбе, а затем и к более глубокому чувству.

• Привлекательная внешность

У каждого свое представление о привлекательности, на которое влияют стандарты красоты, характерные для времени и общества, в котором мы живем. Однако во многом выбор определяется и нашим бессознательным. Именно оно "считывает" определенный образ как наиболее привлекательный и близкий. Если внешность партнера нас устраивает, мы настраиваемся на то, чтобы познакомиться с ним поближе, изучить его и таким образом завершить портрет.



Привлекательная внешность / Фото CBHS Corporate Health

• Внимательность и доброта

Исследования показывают, что наличие социальной компетентности, то есть образованности и умение общаться, внимательно слушать собеседника, проявлять к нему интерес, а также человеческая теплота особенно ценится при выборе партнера.

• Личные совпадения

Нас привлекают те, с кем у нас оказывается много общего. Это означает, что высокообразованные тянутся к тем, кто также ценит новые знания, ярким экстравертам вряд ли будут близки склонны к уединению интроверты, а сторонники левых взглядов быстрее найдут понимание у своих единомышленников.

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С одной стороны, нам действительно проще общаться и доверять тем, кто говорит на одном с нами языке, разделяя наши взгляды и интересы. "С другой стороны, влюбляясь в такого человека, мы во многом осуществляем психологические переноски. "Этот человек замечательный, он так похожа на меня. Значит, я и сам замечательный", – нашептывает нам наше бессознательное. А кто из нас откажется быть лучшим?", – пояснил Ноем Спенсер