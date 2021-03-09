Часто людина не розуміє, чому з декількох потенційних партнерів вона обирає когось одного конкретного. Чому так відбувається – читайте в матеріалі.

Американська психологиня Еліс Іглі стверджує, що сьогодні саме соціальні, а не біологічні передумови виявляються на першому місці. Жінкам, як і раніше симпатизують чоловіки, які володіють матеріальним і владним ресурсом, але тільки в тому випадку, якщо суспільство не заохочує ділові здібності жінки.

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За її словами, як тільки ситуація змінюється і всі отримують рівні можливості, соціальний статус чоловіка йде на другий план. А більш помітну роль починають грати його молодість, особисті якості та зовнішня привабливість.



Взаємна симпатія / Фото Prevention.com​

"У сучасному суспільстві західного зразка обидва партнери заробляють і формують загальний бюджет. Жінки працюють на рівних з чоловіками. Чоловіки більше, ніж раніше, цінують в жінках незалежність і професіоналізм. Уміння добре готувати й вести домашнє господарство – все те, що було важливо в 50-х роках минулого століття, більше не є таким важливим", – повідомив професор психології Університету Оттербейн Ноем Спенсер.

Що ще впливає на вибір партнера

• Присутність людини в нашому житті

Чим більше часу люди проводять разом, тим більша ймовірність, що вони сподобаються одне одному. Хоча трапляються вийнятки, коли вимушене близьке спілкування породжує сварки й взаємне неприйняття. Постійний контакт протягом дня здатний привести спочатку до дружби, а потім і до глибшого почуття.

• Приваблива зовнішність

У кожного своє уявлення про привабливість, на яке впливають стандарти краси, характерні для часу і суспільства, в якому ми живемо. Проте багато в чому вибір визначається і нашим несвідомим. Саме воно "зчитує" певний образ як найбільш привабливий і близький. Якщо зовнішність партнера нас влаштовує, ми налаштовуємося на те, щоб познайомитися з ним ближче, вивчити його і таким чином завершити портрет.



Приваблива зовнішність / Фото CBHS Corporate Health​

• Уважність і доброта

Дослідження показують, що наявність соціальної компетентності, тобто освіченості й вміння спілкуватися, уважно слухати співрозмовника, проявляти до нього інтерес, а також людська теплота особливо цінується при виборі партнера.

• Особисті збіги

Нас приваблюють ті, з ким у нас виявляється багато спільного. Це означає, що високоосвічені тягнуться до тих, хто також цінує нові знання, яскравим екстравертам навряд чи будуть близькі схильні до усамітнення інтроверти, а прихильники ультралівих поглядів швидше знайдуть розуміння у своїх однодумців.

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З одного боку, нам дійсно простіше спілкуватися і довіряти тим, хто говорить на одному з нами мовою, розділяючи наші погляди й інтереси. "З іншого боку, закохуючись в таку людину, ми багато в чому здійснюємо психологічне перенесення. "Ця людина чудова, вона так схожа на мене. Отже, я і сам чудовий", – нашіптує нам наше несвідоме. А хто з нас відмовиться бути кращим?", – пояснив Ноем Спенсер