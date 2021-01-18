Часто батьки намагаються знайти окремий підхід виховання для хлопчиків та дівчаток. Причиною цього є те, що вони вважають – між ними є відмінність.

Психологиня Наталія Холоденко розповіла, яка відмінність виховання між синами та доньками. Про це повідомило видання segodnya lifestyle.

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За її словами, батьківська любов до дітей різної статі – відрізняється. Підхід до виховання дівчаток і хлопчиків має бути особливий та обдуманий для кожного до дрібниць.

Насамперед кожен з батьків повинен визначитися, кого він хоче виховати. Наприклад, нас раніше виховували так: дівчатка мають бути хорошими господинями – готувати, прибирати, всім посміхатися. А мені б хотілося мою дочку виховати трохи інакше,

– зазначила Наталія Холоденко.

"Я думаю, що сучасні дівчата і жінки передовсім мають ставити себе на перше місце, згадувати про свій стан і почуття, а не просто бути типовою домогосподаркою. Хоча, звичайно, все це треба вміти робити", – додала Холоденко.



Батьки і діти / Фото Spectrum​

Психологиня повідомила, що батьки повинні давати дітям приклад, але тільки не словесний. "Коли дитина бачить приклад щасливих людей, тоді їй не потрібно читати нотації, навчати чогось. Всі звички діти сприймають природно на рівні способу життя їхніх батьків", – запевнила Наталія Холоденко.

На її думку, батькам не варто переживати щодо стереотипів, які пов'язані з вихованням хлопчиків і дівчаток. Тобто не важливо, якого кольору будуть стіни у дитячій чи одяг малечі. Іграшки теж не мають бентежити дорослих – для дітей природно цікавитися одночасно і ляльками, і машинками.

Не слід боятися того, що хлопчика зацікавила Барбі. Головне – з дитинства робити з нього чоловіка. Я раджу з дитинства вчити хлопчиків приймати рішення, брати на себе відповідальність. Відповідно, коли він виросте, йому буде природно розв'язувати проблеми,

– пояснила Наталія Холоденко.

"А от коли бабусі й мами біжать стрімголов до малюка і намагаються у всьому йому допомогти, може вирости "мамин синочок", – додала Холоденко.

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Варто не забувати про те, що велике значення у вихованні дитини, попри її стать, має батько. Тому, навіть якщо сім'я неповна, жінка повинна знайти правильного чоловіка, який зможе вплинути на виховання малюків. Це може бути дідусь або хоча б учитель музики. Головне – бажання поділитися власним досвідом.